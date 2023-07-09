В США мужчина на скутере застрелил одного человека и ранил еще троих

Фото: NYPD

В Нью-Йорке ехавший на скутере мужчина устроил беспорядочную стрельбу по прохожим, сообщает телеканал ABC 7. В результате один человек убит и еще трое ранены. Злоумышленник задержан полицией, мотивы его поступка устанавливаются.

Инцидент произошел утром 9 июля. Погибшему мужчине было 87 лет. Возраст пострадавших составляет от 21 года до 63 лет. Все они госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии.

Стрелок доставлен в отдел полиции. При задержании у него был изъят пистолет калибра 9 мм с увеличенной обоймой. Оружие нигде не зарегистрировано, на нем нет серийного номера.

По сведениям New York Post, стрельбу по прохожим открыл 25-летний латиноамериканец. Ранее он уже подвергался аресту. По одним данным, за нарушение правил дорожного движения, по другим — за хранение оружия.

Ранее суд в штате Техас приговорил к 90 пожизненным срокам заключения 24-летнего Патрика Крусиуса. В 2019 году он расстрелял из автомата посетителей супермаркета Walmart в Эль-Пасо. В результате нападения погибли 23 человека, еще около 20 получили различные ранения.