В США мутации «омикрон»-штамма объяснили снижением эффективности вакцин

Мутации штамма коронавируса «омикрон» могут указывать на его устойчивость к существующим вакцинам. В связи с этим американские власти приняли решение считать новый штамм «вариантом, вызывающим беспокойство», передаёт ТАСС со ссылкой федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Как отметили в ЦКПЗ, мутации коронавируса могут указывать на снижение эффективности вакцин от COVID-19 и определённых видов лечения моноклональными антителами. Специалисты также рассказали, что случаев заражения «омикрон»-штаммом в США пока не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что предварительные исследования показали снижение эффективности коктейлей из антител биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals и фармкомпании Eli Lilly против нового штамма коронавируса «омикрон». Это может указывать на необходимость модифицировать существующие препараты против инфекции в случае широкого распространения нового штамма.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения новым штаммом уже зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии, Нидерландах, Германии, Италии, Канаде, Шотландии, Португалии, Франции и Японии.