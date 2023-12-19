В США запретили продажи Apple Watch Series 9 Правительство США запретило продажи Apple Watch в стране из-за нарушения патента

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Комиссия по международной торговле США запретила компании Apple продавать новые модели часов на территории страны из-за проигранного патентного спора с компанией Masimo, сообщает портал 9to5Mac. По его данным, речь идет о незаконном использовании технологии обнаружения уровня насыщения крови кислородом. Под запрет попали часы моделей Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2, ограничение вступает в силу с 25 декабря.

Отмечается, что у компании еще есть шанс добиться разрешения на продажу умных устройств. Это возможно в том случае, если президент США Джо Байден наложит вето на решение комиссии до 25 декабря. После истечения данного срока экспорт часов указанных моделей будет запрещен. Кроме того, инженеры Apple могут отключить функцию определения уровня кислорода на программном уровне, что позволит обойти ограничение. Однако в Masimo предостерегают компанию из Купертино от такого шага.

Представители Apple уже уведомили своих пользователей о прекращении продаж устройств на сайте компании с 21 декабря. Продажи Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 в розничных магазинах прекратятся с 24 декабря.

Как сообщалось ранее, Роспатент начал рассматривать спор между Apple и российским предпринимателем Арташесом Икономовым об аннулировании патента на телефон с экстренной связью. Итог спора может повлиять на исход судебного дела, в котором от американской компании требуют 295 млрд рублей.