В США могут в два раза снизить дозу вакцины Moderna при вакцинации

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В Вашингтоне обсуждают перспективу снижения дозы препарата Moderna на человека при вакцинации в два раза для того, чтобы увеличить охват населения и ускорить процесс иммунизации.

Альтернатива такова: мы знаем, что в случае с вакциной Moderna, если давать людям в возрасте от 18 до 55 лет половину дозы, но два раза подряд, то это позволяет привить имеющимися у нас дозами в два раза больше людей, — приводит ТАСС слова иммунолога Монсефа Слауи.

Специалист уверен, что половина стандартной дозы препарата Moderna способна обеспечить такой же уровень защиты организма от COVID-19, как и полная вакцина. Он отметил, что на сегодняшний день компания Moderna и Центр по контролю и профилактике заболеваний обсуждают возможное сокращение дозы препарата при вакцинации.

Я думаю, что это более ответственный подход, основывающийся на фактах и имеющихся данных, — добавил иммунолог.

Он подчеркнул, что при сокращении дозы в два раза каждый прививающийся всё равно должен сделать две прививки, в каждой из которых объем препарата будет уменьшен.

Вакцина от коронавирусной инфекции компании Moderna стала вторым в США препаратом, одобренным властями для вакцинации населения от COVID-19. Первая американские вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech получила одобрение 11 декабря, препарат Moderna — 18 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в США за трое суток 1,5 млн американцев получили прививку от коронавируса. Сложности, возникшие при проведении прививочной кампании в Соединённых Штатах против COVID-19, были предсказуемы, отметил ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи.