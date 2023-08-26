В США матч по американскому футболу закончился стрельбой

Фото: Cam_Jourdan/twitter.com

Неизвестный открыл стрельбу на стадионе в Оклахома-Сити прямо во время матча по американскому футболу, сообщает Tulsa World. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивает полиция.

Изначально утверждалось, что на стадионе два человека получили ранения. Один посетитель был ранен в грудь, второй — в ногу. Позднее появились сведения о трех пострадавших.

Полиция Оклахома-Сити подтвердила, что были застрелены три человека. Они сообщили, что один был ранен в ногу, но статус двух других жертв неясен, — сказано в публикации.

Как уточняется, стрельба вызвала панику на стадионе. Игроки и тренеры на поле, а также зрители на трибунах бросились бежать в попытках найти укрытие.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо была убита семья. По данным правоохранителей, на месте происшествия были обнаружены пять тел с огнестрельными ранениями. Все погибшие — члены одной семьи, среди них 46-летний глава семьи Джейсон, его 42-летняя супруга Мелисса и трое их несовершеннолетних детей. Предположительно, стрелявшим был один из погибших. Полиция полагает, что в семье произошел спор, обернувшийся стрельбой.