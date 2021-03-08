В США люди вышли на акцию перед судом по делу о гибели Джорджа Флойда

https://static.news.ru/photo/6c979486-7fd3-11eb-9675-96000091f725_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/6178692262/Global Look Press

Несколько сотен жителей Миннеаполиса, штат Миннесота, вышли на улицы города в преддверии судебного процесса по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Граждане требуют справедливого решения.

Смерть Флойда расколола американское общество на тех, кто считает его обычным преступником, и тех, кто убеждён: он оказался жертвой полицейского произвола и расистских предубеждений. Именно его гибель привела к появлению движения Black Lives Matter. Флойд погиб в мае 2020 года — при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий приём. Мужчина был задержан за то, что при покупке сигарет расплатился поддельными деньгами.

Как передаёт Star Tribune, акция жителей Миннеаполиса продолжалась на улицах города в течение нескольких часов. Как отмечает источник, многие из граждан настроены решительно.

Мы готовимся к худшему, потому что за последние девять месяцев ничего не было сделано. Они ничего не делают, чтобы слушать людей, которые борются за наши жизни, — заявил один из участников шествия.

Дерек Шовин после инцидента был уволен из полиции, так же, как и трое его коллег, которые тоже участвовали в аресте Флойда. Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве, остальные полицейские — в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Как писал NEWS.ru, в результате стрельбы на месте гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе убит по меньшей мере один человек. По информации правоохранителей, перестрелка возникла в результате перепалки между двумя лицами, чьи личности не называются. В результате один из участников конфликта открыл огонь. Пострадавшего госпитализировали, он умер в больнице.