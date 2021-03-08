В США люди вышли на акцию перед судом по делу о гибели Джорджа Флойда

Несколько сотен жителей Миннеаполиса, штат Миннесота, вышли на улицы города в преддверии судебного процесса по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Граждане требуют справедливого решения.
Смерть Флойда расколола американское общество на тех, кто считает его обычным преступником, и тех, кто убеждён: он оказался жертвой полицейского произвола и расистских предубеждений. Именно его гибель привела к появлению движения Black Lives Matter. Флойд погиб в мае 2020 года — при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий приём. Мужчина был задержан за то, что при покупке сигарет расплатился поддельными деньгами.
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Мы готовимся к худшему, потому что за последние девять месяцев ничего не было сделано. Они ничего не делают, чтобы слушать людей, которые борются за наши жизни, — заявил один из участников шествия.
Дерек Шовин после инцидента был уволен из полиции, так же, как и трое его коллег, которые тоже участвовали в аресте Флойда. Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве, остальные полицейские — в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к убийству.
Как писал NEWS.ru, в результате стрельбы на месте гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе убит по меньшей мере один человек. По информации правоохранителей, перестрелка возникла в результате перепалки между двумя лицами, чьи личности не называются. В результате один из участников конфликта открыл огонь. Пострадавшего госпитализировали, он умер в больнице.