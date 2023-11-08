В США лось затоптал кормившую его женщину В штате Аризона женщину убил лось, которого она кормила на заднем дворе дома

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В американском штате Аризона женщину затоптал лось, которого она кормила на заднем дворе дома, сообщает департамент охоты и рыболовства региона. Она скончалась через восемь дней после госпитализации. В департаменте отметили, что это первый случай в штате, после случившегося власти призвали местных жителей держаться подальше от диких животных.

Женщина умерла через восемь дней после госпитализации в результате очевидного нападения лося <...> в поселке Пайн-Лейк, — говорится в сообщении.

Ранее японская полиция обнаружила тело 22-летнего студента Канато Янаике, увлекавшегося альпинизмом. Позднее выяснили, что молодой человек был растерзан диким медведем. Отмечается, что это не первый случай нападения медведя на туристов и альпинистов, отправившихся на гору Дайсенген. Местные власти утверждают, что он атаковал еще троих мужчин, покалечив двоих из них.

Тело Янаике было найдено неподалеку от поселка Фукусима 2 ноября. Полицейским удалось установить его личность только с помощью анализа ДНК. Недалеко от места обнаружения останков молодого альпиниста также была найдена туша медведя. Предполагается, что он получил смертельные ранения в результате нападения на других туристов. В настоящее время эксперты проверяют содержимое желудка дикого медведя, чтобы установить, нападал ли он на Янаике.