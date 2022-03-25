В США «Лабораторию Касперского» включили в список угроз нацбезопасности

Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность угрожает национальной безопасности страны. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства, его цитирует РИА Новости.

Согласно заявлению, к выводу о том, что «продукты под брендом „Лаборатория Касперского“ представляют неприемлемый риск для нацбезопасности США», пришло Министерство внутренней безопасности страны. В документе утверждается, что продукция компании представляет угрозу и для всего народа страны.

В обновлённый перечень вошли также две организации из Китая. Сама Россия уже давно внесена Министерством нацбезопасности США в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Эксперты связывают это решение с внутриполитической борьбой в стране.

Ранее глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что Россию в апреле могут покинуть 70–100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов. По его словам, первая волна эмиграции оценивается в 50–70 тысяч человек и вторую волну сдерживают только дороговизна жилья и билетов, а также невозможность проводить транзакции из-за санкций.