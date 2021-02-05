В США крупная сеть намерена платить сотрудникам за вакцинацию от COVID

Выплачивать по 100 долларов сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, будет руководство американской компании Kroger, владеющей одной из крупнейших в США сетей магазинов.
Как
В США для использования одобрена вакцина от американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, а также препарат американской фирмы Moderna. Обе вакцины распространяются среди населения.
Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca, разработанная британской фармакологической компанией совместно с Оксфордским университетом, малоэффективна против обнаруженного в ЮАР нового штамма коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.