В США крупная сеть намерена платить сотрудникам за вакцинацию от COVID

https://static.news.ru/photo/59ec47a6-fc5b-11ea-a35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выплачивать по 100 долларов сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, будет руководство американской компании Kroger, владеющей одной из крупнейших в США сетей магазинов.

Как сообщает CNN, речь идёт о разовой выплате, которую получат сотрудники, предоставившие в отдел кадров подтверждающие прививку документы. Не имеющим возможности вакцинироваться по состоянию здоровья или отказывающиеся от прививки по каким-либо убеждениям, также получат 100 долларов, если согласятся пройти специальные курсы, где им разъяснят, какие меры следует принимать, чтобы избежать распространения инфекции.

В США для использования одобрена вакцина от американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, а также препарат американской фирмы Moderna. Обе вакцины распространяются среди населения.

Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca, разработанная британской фармакологической компанией совместно с Оксфордским университетом, малоэффективна против обнаруженного в ЮАР нового штамма коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.