В США козёл забрался в машину полиции и съел документы

https://static.news.ru/photo/bfc8c646-f029-11ea-9997-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пока сотрудница полиции из американского штата Джорджия относила документы, в открытую дверь патрульного автомобиля забрался козёл и успел пожевать некоторые бумаги.

Как сообщает TMZ, инцидент произошёл в округе Дуглас. Помощница шерифа покинула автомобиль, не закрыв за собой дверь, а когда вернулась, увидела в кресле водителя козла, поедающего документы, которые ей ещё предстояло развезти по адресам.

Полицейская попыталась его прогнать, однако козёл упирался и даже боднул её. В итоге он выбрался из машины, но с бумагами расставаться не хотел ещё долго. Весь инцидент женщина сняла на камеру, потом над этим видео смеялся весь департамент полиции.

Как писал NEWS.ru, в МЧС поделились несколькими советами, которые могут спасти жизнь при неожиданной встрече с медведем в лесу. По словам спасателей, медведь — животное, которое опасается всего необычного и крупного, поэтому главное не паниковать и поднять шум. Также можно распахнуть плащ или, если вас несколько человек, собраться в кучу, чтобы казаться больше. Если он продолжает приближаться, следующее средство — бросить в него камешек. Если медведь встаёт на задние лапы — это не значит, что он проявляет агрессию. Иногда он таким образом просто разглядывает что-то, что его заинтересовало. А вот если медведь начинает, глядя на вас, оттопыривать нижнюю губу и делать выпады в вашу сторону, это — сигнал, что вы нарушили его территорию. В этой ситуации лучше уйти без шума и резких движений. При этом очень важно не поворачиваться к медведю спиной. Если зверь начинает нападать, то даже в этом случае нельзя убегать. Лучше всего лечь на землю и притвориться мёртвым, так медведь поймёт, что вы не опасны.