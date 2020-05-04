В США коронавирус может начать убивать до трёх тысяч человек в сутки

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Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не исключает в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза — примерно до 3 тысяч.

В США центры по контролю и профилактике заболеваний и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям спрогнозировали разные сценарии развития ситуации с распространением в стране коронавируса.

Согласно одной из моделей, в ближайшие недели Штаты ждёт резкое увеличение числа смертей из-за инфекции. Суточное количество летальных исходов может возрасти в среднем с около 1750 в настоящее время до порядка 3 тысяч, передаёт The News York Times со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы американской администрации.

Издание уточняет, что суточное количество случаев заражения может также вырасти с 25 тысяч на данный момент до приблизительно 200 тысяч.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что американским учёным удастся создать вакцину от COVID-19 до конца 2020 года. Также хозяин Белого дома отметил, что не обеспокоен рисками, на которые идут добровольцы, согласившиеся принять участие в тестировании экспериментальных вакцин, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.