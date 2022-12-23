В США конгрессвумен назвала предателями поддержавших Украину коллег Член Конгресса США Грин осудила «коллег-предателей» за поддержку транша Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марджори Тейлор Грин

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковала коллег-республиканцев за поддержку нового транша Украине. Она в Twitter назвала их «предателями».

Грин отметила, что за принятие проекта федерального бюджета на 2023 год отдали свои голоса 18 членов Республиканской партии. Документом предусмотрено выделение $45 млрд Украине и союзникам США по НАТО.

Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских, — подчеркнула конгрессвумен.

В публикации приводится список членов конгресса, проголосовавших за принятие проекта бюджета. Также Грин разместила карикатуру с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней политик машет на прощание рукой, держа огромную стопку долларов.

Ранее сенат Конгресса США 22 декабря одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму в $1,7 трлн. Документ объемом в 4155 страниц принят большинством голосов, теперь он отправится на рассмотрение в палату представителей.

В Вашингтоне ожидают, что бюджет примут до вечера 23 декабря, это позволит правительству избежать шатдауна.