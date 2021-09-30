В США конфисковали партию фальшивых купюр на $6,5 млн якобы из России

Фальшивые доллары и евро на сумму более $6,5 млн, якобы доставленные в США из России, конфисковали американские таможенники в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом говорится в распространённом сообщении погранично-таможенной службы США.
По информации ведомства, пять посылок были
Таможенная декларация гласила, что посылки содержат бутафорские деньги для игры в «Монополию». Банкноты были переданы на экспертизу, которая установила, что деньги фальшивые.
Фальшивомонетничество карается в США тюремным заключением на срок до 20 лет.
Ранее финансист назвал способы распознать фальшивые деньги.