В США конфисковали партию фальшивых купюр на $6,5 млн якобы из России

Фальшивые доллары и евро на сумму более $6,5 млн, якобы доставленные в США из России, конфисковали американские таможенники в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом говорится в распространённом сообщении погранично-таможенной службы США.

По информации ведомства, пять посылок были доставлены в США рейсами международной грузовой компании 14, 16, 17 и 28 сентября. В них находились банкноты на общую сумму $6 511 294. Установлено, что средства предназначались получателю в районе Чикаго, штат Иллинойс.

Таможенная декларация гласила, что посылки содержат бутафорские деньги для игры в «Монополию». Банкноты были переданы на экспертизу, которая установила, что деньги фальшивые.

Фальшивомонетничество карается в США тюремным заключением на срок до 20 лет.

Ранее финансист назвал способы распознать фальшивые деньги.