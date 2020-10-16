В США к концу ноября могут появиться две вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c3840e6-0fe3-11eb-9b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансируемые правительством США фармацевтические компании Pfizer и Moderna рассчитывают на получение разрешения на использование разработанных ими вакцин от коронавируса к концу ноября.

В Pfizer полагают, что во второй половине ноября окончательно удостоверятся в безопасности препарата. Компания Moderna из Массачусетса ожидает получить разрешение на препарат 25 ноября, сообщает «Интерфакс».

Обе компании приступили к завершающей, третьей фазе клинических испытаний вакцины в конце июля. Американские власти уже закупили партии препаратов и дожидаются их одобрения к применению, чтобы начать распределять вакцину по стране.

По мнению экспертов, одобрение вакцин не означает их появление в общем доступе. Это произойдёт только через несколько месяцев.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно обещал появление вакцины от коронавируса к 3 ноября, тогда пройдут очередные выборы главы государства. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, вероятнее всего, не даст одобрение препаратам к этому сроку.

NEWS.ru писал, что в США зарегистрировано больше 8 млн случаев заражения коронавирусом. Страна продолжает оставаться на первом месте в рейтинге по показателю заболеваемости и смертности от этой болезни.