В США к концу недели могут объявить ЧС из-за оспы обезьян Politico: в США к концу недели могут объявить ЧС из-за оспы обезьян

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена собирается объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения уже на этой неделе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали собеседники издания, объявление ЧС запланировано на конец недели, однако пока это не финальное решение. Один из представителей Минздрава США поделился, что в министерстве продолжают изучать все возможные варианты.

Некоторые чиновники уверены, что объявить в США ЧС необходимо, потому что это даст возможность правительству без лишней бюрократии собирать все сведения о распространении оспы обезьян. Другие же считают, что это будет просто символический шаг, который никак не поможет решить проблему.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Ранее координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби заявил, что США призывают мировое сообщество дать скоординированный ответ на вспышку оспы обезьян. По мнению Панджаби, это поможет остановить дальнейшее распространение заболевания.