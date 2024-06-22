В США известили, что Путин ужесточил условия по Украине RS: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ужесточил позицию по переговорам с Киевом, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. По его словам, он предложил более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале специальной военной операции, ответив таким образом на проведение швейцарского саммита по Украине.

Президент России Владимир Путин, со своей стороны, ужесточил позицию на переговорах, — говорится в публикации.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита во Вьетнам заявил, что Запад регулярно эскалирует ситуацию, вероятно, рассчитывая на то, что Россия испугается, но такой план ошибочен. Он отметил, что для РФ это означает прекращение ее государственности и что «тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?»

До этого российский лидер говорил, что обстрелы Вооруженными силами Украины территорий России западным оружием близки к агрессии. Москва в таком случае оставляет за собой право на ответные действия, указал он. Запад, продолжая снабжать Киев оружием, указывает на отсутствие возможности контролировать его дальнейшее применение, подчеркнул Путин, и Россия может поступать аналогичным способом.