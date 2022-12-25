В США из-за зимней бури за день погибли не менее 23 человек NBC: в США за день не менее 23 человек погибли в инцидентах, связанных с зимней бурей

Фото: Niyi Fote/imago-images.de/Global Look Press

Нью-Йорк, США

По меньшей мере 23 человека погибли 24 декабря в США в различных инцидентах, связанных с зимней бурей. Американцы погибали в десяти штатах, сообщает телеканал NBC.

Как минимум 23 человека погибли в инцидентах, связанных с погодой. Люди погибли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане, — отмечается в сюжете телеканала.

По данным NBC, причиной множества ДТП, обрывов линий электропередачи и задержек авиарейсов стали резкое понижение температуры и снегопады, сильный ветер и гололедица.

Так, в штате Огайо к гибели четырех человек привело ДТП, в котором участвовало более 50 автомобилей. Дорожную аварию спровоцировали низкая видимость и обледенение трассы. В Мичигане на улице около дома престарелых нашли замерзшей 82-летнюю женщину. В США 24 декабря без света оставались почти 400 тысяч домохозяйств и предприятий. Только за этот день в стране отменили более 2,6 тысячи авиарейсов.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в преддверии Рождества авиакомпании в США вынуждены отменять рейсы из-за зимнего шторма. Так, из числа рейсов, которые планировались на 22 декабря, отменили более 1400. Еще 700 перелетов отменили из числа тех, что были запланированы на 23 декабря.