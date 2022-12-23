В США из-за зимнего шторма отменяются авиарейсы в преддверии Рождества В США из-за зимнего шторма отменили более 2200 авиарейсов в преддверии Рождества

Фото: Karen I. Hirsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чикаго, США

Авиакомпании в США в преддверии Рождества вынуждены отменять рейсы из-за зимнего шторма, уже отменили более 2200 рейсов. Непогода задержится на ближайшие дни, во многих штатах ожидаются морозы, порывистый ветер и снегопады, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что из числа рейсов, запланированных на 22 декабря, отменены более 1400. Еще 700 перелетов были запланированы на 23 декабря, и их тоже уже отменили. Чаще всего отменяли полеты в аэропортах Денвера и Чикаго. В частности, в международном аэропорту О’Хара в Чикаго не выполнено около 20% рейсов.

CNN уточняет, что рейсы задерживаются в Вашингтоне, Филадельфии, Нью-Йорке. Сроки возобновления полетов зависят от того, насколько быстро аэропорты смогут очистить самолеты ото льда.

Ранее стало известно о последствиях ледяного дождя, прошедшего в Москве 21 декабря. Так, пассажиры самолетов, севших в столичном аэропорту Внуково, часами не могли покинуть их салоны, поскольку из-за гололеда к ним не могли подогнать трапы. Из-за непогоды проблемы возникли также в Шереметьево и Домодедово.