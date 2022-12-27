Анжела Абраменко

В США из-за снежной бури за день отменили пять тысяч авиарейсов Washington Post: в США из-за снежной бури за день отменили пять тысяч авиарейсов

27 декабря 2022 в 01:05

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press