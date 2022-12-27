Почти пять тысяч авиарейсов отменили в США 26 декабря из-за снежной бури. Еще около 14 тысяч перелетов задерживаются, сообщает Washington Post.
Порядка 5 тысяч рейсов были отменены в понедельник из-за погоды, — подчеркивается в публикации.
Снежная буря уже стала причиной смерти по меньшей мере 50 американцев. Половину смертей зафиксировали в штате Нью-Йорк. Всего смертельные случаи отмечены в 12 штатах.
Ранее стало известно, что как минимум 14 смертей из-за непогоды в США зафиксировали в городе Буффало. Высота сугробов в населенном пункте составила более метра. По данным полиции Буффало, сотрудники правоохранительных органов находят погибших «на улицах и в машинах».