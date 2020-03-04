Руководство школьного округа Нортшор американского штата Вашингтон сообщило о закрытии учебных заведений на две недели. Школы перестанут работать с 5 марта из-за распространения в регионе нового типа коронавируса.
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В штате Вашингтон жертвами коронавируса стали 10 человек, всего выявлено 39 подтверждённых или предполагаемых случаев инфицирования.
Ранее NEWS.ru писал, что итальянское правительство решило закрыть все школы и университеты страны до середины марта из-за распространения COVID-19.
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