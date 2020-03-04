https://static.news.ru/photo/8c826208-5eaf-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Руководство школьного округа Нортшор американского штата Вашингтон сообщило о закрытии учебных заведений на две недели. Школы перестанут работать с 5 марта из-за распространения в регионе нового типа коронавируса.

Как отмечается в пресс-релизе, прямое или косвенное воздействие COVID-19 затронуло 26 из 33 школ. С 9 марта учеников планируют обучать через Сеть.

В штате Вашингтон жертвами коронавируса стали 10 человек, всего выявлено 39 подтверждённых или предполагаемых случаев инфицирования.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянское правительство решило закрыть все школы и университеты страны до середины марта из-за распространения COVID-19.