В США испытали винтовки нового поколения Army Recognition: армия США испытала винтовки NGSW под патрон калибра 6,8 мм

Фото: МО США

Рейнджеры и десантники Армии США испытали стрелковое оружие нового поколения Next Generation Squad Weapon (NGSW) под перспективный патрон калибра 6,8 мм, пишет Army Recognition. Новые винтовки должны прийти на смену состоящим на вооружении карабинам M4A1 и другим системам калибра 5.56 мм.

Военные осуществили стрельбу из винтовок NGSW-R, автоматических винтовок NGSW-AR, а также системы управления огнем NGSW-FC на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. При этом бойцы спецподразделений сравнивали особенности эксплуатации перспективного оружия с винтовками M4A1 и пулеметами M249.