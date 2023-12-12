В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе Boeing: в США провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Агентство противоракетной защиты США и компания Boeing подтвердили успешное проведение тестового перехвата баллистической ракеты в космосе, передает РИА Новости. В Boeing отметили, что это испытание стало частью эксперимента с новой наземной противоракетной обороной.

В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета, — заявили в компании.

В начале ноября американские военные взорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Командование военно-вооруженных сил подтвердило, что при испытательном пуске возникли неполадки, причину которых будут выяснять специалисты. Военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что Минобороны США отдало приказ ликвидировать Minuteman III в ходе тестового полета из-за отказа двигателей, навигационной или топливной системы.

Вскоре уже Франция провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты M51.3. Запуск осуществлялся под руководством генерального управления вооружений (DGA). О тестовом пуске этого снаряда без ядерной боеголовки также написал глава военного ведомства этой страны Себастьян Лекорню. По его словам, данное событие увековечивает доверие к ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство французского сектора пусковых установок.