В США испугались вредоносного кода, созданного китайскими хакерами New York Times: разведка США ищет внедренный в инфраструктуру вредоносный китайский код

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Американская разведка ищет вредоносный компьютерный код, который могли создать китайские хакеры, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. По информации издания, он способен подорвать деятельность военных баз США по всему миру.

Ранее уже сообщалось о некой злонамеренной активности китайской компании Volt Typhoon. Как заявляло агентство по кибербезопасности США, названная организация использовала программу для атак на различные объекты инфраструктуры страны.

Обнаружение вредоносной программы вызвало опасения, что китайские хакеры, вероятно, работающие на Народно-освободительную армию Китая, внедрили код, созданный с целью сорвать военные операций США в случае конфликта, в том числе, если в ближайшие годы Пекин предпримет действия против Тайваня, — отметила газета.

Компьютерный код может быть спрятан глубоко внутри инфраструктуры, контролирующей электросети, системы связи и водоснабжения, говорится в публикации. Его уже называют «бомбой замедленного действия», которая, в том числе, может навредить гражданам США.

Ранее группа хакеров взломала электронную почту посла США в Китае Николаса Бернса. Кроме того, они получили доступ к почте помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. По данным газеты The Wall Street Journal, данные хакеры имеют отношение к китайским властям.