В США испугались смерти Байдена 19FortyFive: смерть 80-летнего Байдена на посту президента отбросит США назад

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Возможная смерть президента Соединенных Штатов Джо Байдена на посту из-за его возраста отбросит страну назад и заморозит ее во времени, сообщает 19FortyFive. Авторы публикации также упомянули многочисленные оговорки и ошибки главы Белого дома, допущенные им в силу его возраста.

Худшее, что может случиться, это если Байден умрет при исполнении служебных обязанностей. Это была бы трагедия, которая могла бы отбросить страну назад и заморозить нас во времени, напугав наших друзей и ободрив наших врагов, — говорится в публикации.

В издании отметили, что у партии демократов США нет широкой скамьи потенциальных кандидатов в президенты на замену Байдену, а вице-президент Камала Харрис, также представляющая Демократическую партию, показала, что не готова быть в центре внимания.

Ранее анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков заявил, что в организме президента США Джо Байдена, вероятно, имеется какой-то воспалительный процесс после того, как он переболел коронавирусом. Эксперт добавил, что у главы государства проявляются признаки болезни Альцгеймера. По его словам, хозяин Белого дома не может справится с последствиями коронавируса. Специалист добавил, что болезнь окончательно пошатнула психику Байдена.