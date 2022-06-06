В США испугались риска конфликта с Россией из-за Украины Американский политолог Ливен: помощь Киеву может перерасти в прямой конфликт США и России

Фото: Chustine Minoda/U.S. Air Force

Американский политолог Анатоль Ливен заявил, что чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое столкновение с Россией. Вашингтон уже крупно помогает Киеву деньгами, поставляет тяжёлое и современное оружие, отметил он в колонке, опубликованной изданием Atlantic.

По мере продолжения боевых действий участие Вашингтона в военных усилиях Украины <...> способно перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами, — считает политолог.

Он добавил, что такой конфликт противоречит национальным интересам США. Чрезмерное желание Вашингтона противостоять Москве уже привело к большому ущербу для Белого дома во времена СССР. По мнению Ливена, США не следует повторять ошибок периода холодной войны.

Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода, — уверен политолог.

Ранее стало известно, что сотрудник Госдепартамента США во времена администрации Рональда Рейгана Хью де Сантис заявил: поставки Киеву более смертоносных вооружений могут оказаться «самоубийством», поскольку не исключают ответа со стороны России. Странам НАТО следует ограничить поставки Украине военной помощи, отметил он.