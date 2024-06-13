Отправленные на Кубу военные корабли России могли быть сигналом для США от президента РФ Владимира Путина, считает обозреватель американского издания The American Thinker Моника Шоуолтер. По ее словам, 11 июня у побережья Флориды появились три российских корабля и атомная подводная лодка, которые направлялись на Кубу на военные учения.
Очевидно, что президент России Владимир Путин посылает нам сигнал. Если мы будем поставлять оружие Украине, чтобы военный конфликт охватил и территорию России, то нам не надо удивляться тому, что русские будут атаковать наше побережье, — считает Шоуолтер.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что отряд кораблей Северного флота ВМФ России прибыл в порт Гавана на Кубе с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».
Позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Соединенные Штаты внимательно следят за передвижением российских военных кораблей у побережья Кубы. По его словам, Вашингтон видел подобные маневры ранее и ожидает их в будущем.