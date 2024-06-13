В США испугались «очевидного» сигнала Путина AT: Путин послал сигнал США отправкой военных кораблей на Кубу

Фото: Arial Ley/AP/TASS

Фрегат «Адмирал Горшков» прибывает в порт Гаваны в составе группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России

Отправленные на Кубу военные корабли России могли быть сигналом для США от президента РФ Владимира Путина, считает обозреватель американского издания The American Thinker Моника Шоуолтер. По ее словам, 11 июня у побережья Флориды появились три российских корабля и атомная подводная лодка, которые направлялись на Кубу на военные учения.

Очевидно, что президент России Владимир Путин посылает нам сигнал. Если мы будем поставлять оружие Украине, чтобы военный конфликт охватил и территорию России, то нам не надо удивляться тому, что русские будут атаковать наше побережье, — считает Шоуолтер.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что отряд кораблей Северного флота ВМФ России прибыл в порт Гавана на Кубе с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Соединенные Штаты внимательно следят за передвижением российских военных кораблей у побережья Кубы. По его словам, Вашингтон видел подобные маневры ранее и ожидает их в будущем.