В США испугались китайских конкурентов HIMARS на Украине Military Watch: китайские РСЗО могут помочь России в борьбе с американскими HIMARS

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Реактивные системы залпового огня HIMARS (РСЗО)

Реактивные системы залпового огня, имеющиеся у Китая и Северной Кореи, способны помочь Вооруженным силам России в борьбе против американских комплексов HIMARS, которые ранее США передали Киеву, пишет журнал Military Watch. Авторы статьи упомянули установки PHL-16 из КНР и северокорейские KN-25. Дальность выстрелов обеих РСЗО — 500 и 400 км соответственно, что превышает аналогичные показатели у HIMARS.

Обозреватели считают маловероятной поставку своих систем Китаем, поскольку Пекин заявляет нейтральную позицию в конфликте на Украине. Однако есть опасения насчет Пхеньяна, который открыто поддержал Россию в ООН, заключили журналисты.

20 июля США сообщили о передаче Украине 12 из более чем 20 выделенных реактивных систем залпового огня HIMARS. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что переданные установки обладают дальностью действия до 80 километров.

Накануне военно-морской флот России уничтожил в Хмельницкой области перевалочную базу ВСУ на которой хранились боеприпасы, в том числе к РСЗО HIMARS.