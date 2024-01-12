В США испугались эскалации напряженности на Ближнем Востоке Чиновник США: Вашингтон не хочет эскалации на Ближнем Востоке после ударов

Фото: МО США

США не стремятся к эскалации напряженности на Ближнем Востоке после нанесения ударов силами коалиции по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) на территории Йемена, заявил на специальном брифинге высокопоставленный представитель американской администрации. По его словам, цель была иная — ослабить группировку, сообщает РИА Новости.

У нас нет намерения обострять ситуацию. Цель данных ударов состояла в том, чтобы ослабить способность хуситов продолжать совершать эти безрассудные атаки, — отметил чиновник.

Ранее Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, поэтому, по словам главы Штатов, «реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной».

При этом высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга подчеркнул чуть позже, что Вашингтон не верит оправданиям хуситов. Заявления о том, что их нападения на суда в Красном море были мотивированы действиями Израиля в секторе Газе, являются безосновательными, и этим действиям нет оправдания, резюмировал чиновник.