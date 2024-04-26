В США исключили размещение военных советников у линии фронта на Украине Пентагон: военные советники США на Украине не будут находиться у линии фронта

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Дополнительное число военных советников США при переброске на Украину не будут находиться у линии фронта, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге. По его словам, американские представители будут работать в посольстве.

Если такое решение будет принято, то есть несколько ключевых моментов. Во-первых, это будет небольшое число (советников — ред. NEWS.ru). Во-вторых, эти люди будут работать в посольстве <...>, и на них будут распространяться те же ограничения на поездки, что и на всех сотрудников посольства, — уточнил Райдер.

Речь идет о небольшом числе советников, добавил представитель ведомства. Белый дом не намерен вести боевые действия на территории Украины, напомнил он.

Ранее Райдер в беседе с газетой Politico уже не исключал возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве. По его словам, администрация США рассматривала такую возможность. Вероятно, советники не будут выполнять военных обязанностей, но займутся консультированием украинских властей и ВСУ, предположили журналисты. Они будут также ограничены в поездках, как и другие сотрудники дипмиссии, констатировали авторы статьи.