В США ищут операторов с боевым опытом для таинственной работы в России РИА Новости: в США ищут операторов с опытом боевых действий для работы в РФ

Фото: МО США

Американская медиакомпания ищет операторов с опытом боевых действий для освещения неких операций в России, сообщает РИА Новости. Название фирмы и обязанности не уточняются. Кандидат должен уметь пользоваться приборами ночного видения, знать английский и русский языки, а также без проблем передвигаться в бронежилете.

В объявлении не указано, будет ли работа развернута в зоне боевых действий. Речь идет лишь о неких операциях в различных районах России. Оператору обещают платить $700 в день и покрывать все расходы.

Минимальные требования к потенциальному сотруднику предполагают опыт работы оператором при воинских частях, которые были задействованы в боевых действиях. Также человек должен быть в хорошей физической форме, чтобы без проблем передвигаться в бронежилете весом более 20 килограммов, и уметь пользоваться спецтехникой.

Предпочтение отдадут людям с опытом службы в армии США на должности боевого оператора, однако фирма готова рассматривать и кандидатов из других стран. Вакансия размещена на сайте, который выступает рекрутером.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военного корреспондента «Известий» Семена Еремина умышленно убили Вооруженные силы Украины. По ее словам, ВСУ специально осуществили повторный сброс снаряда с дрона.