В США ищут 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка

В связи со стрельбой в нью-йоркском метро полиция США разыскивает 62-летнего мужчину. По данным правоохранителей, он арендовал в Филадельфии фургон, предположительно связанный с происшествием. Об этом сообщил глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг. Его слова приводит РИА Новости.
Инцидент
В результате пострадали более 20 человек.
После происшествия полиция нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы пустой автомобиль компании U-Haul с аризонскими номерами. Машина может быть связана с инцидентом.
Мужчина, который, как мы полагаем, взял в прокат этот фургон в Филадельфии, является Фрэнком Джеймсом, 62 лет, - сказал Эссиг.
По словам детектива, Джеймс "представляет оперативный интерес", его пытаются найти. чтобы определить причастность к инциденту.