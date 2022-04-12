В США ищут 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка

В связи со стрельбой в нью-йоркском метро полиция США разыскивает 62-летнего мужчину. По данным правоохранителей, он арендовал в Филадельфии фургон, предположительно связанный с происшествием. Об этом сообщил глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг. Его слова приводит РИА Новости.

Инцидент произошёл во вторник, 12 апреля, на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, мужчина в зелёном строительном жилете и противогазе открыл канистру, из которой пошёл дым, после чего нача стрелять в пассажиров и преследовать их.

В результате пострадали более 20 человек.

После происшествия полиция нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы пустой автомобиль компании U-Haul с аризонскими номерами. Машина может быть связана с инцидентом.

Мужчина, который, как мы полагаем, взял в прокат этот фургон в Филадельфии, является Фрэнком Джеймсом, 62 лет, - сказал Эссиг.

По словам детектива, Джеймс "представляет оперативный интерес", его пытаются найти. чтобы определить причастность к инциденту.