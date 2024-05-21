В США и НАТО допустили потерю Украиной территорий в составе РФ Newsweek: Украине придется признать утраченные территории в составе России

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Владимир Путин

По данным журналиста Newsweek Дэна Перри, ради мирного урегулирования конфликта с Москвой Киеву придется официально признать утраченными территории, вошедшие в состав России. Он утверждает, что на Западе сейчас сформировались две четкие точки зрения.

Одна из них гласит, что президент РФ Владимир Путин испытывает ностальгию по Советскому Союзу, и если его не остановить, то вскоре возьмется за Молдову, Прибалтику и, возможно, даже Польшу. Поэтому, по мнению аналитиков США и НАТО, ему надо дать отпор, а Украину вооружить до предела и обращаться с ней как со страной-членом НАТО.

Есть противоположное мнение, что Запад совершил катастрофическую ошибку, публично заявив, что примет в Альянс страну, чьи границы простираются в пределах нескольких сотен километров от Москвы. Поэтому у Путина не осталось другого выхода, кроме как ответить на этот вызов.

Украине было бы разумно искать компромисс, который включал бы в себя передачу большей части территорий, потерянных за последнее десятилетие, — написал Пэрри.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Киев заманивает страны на конференцию в Швейцарии, чтобы они сыграли роль массовки для «семейной фотографии» и поддержали ультиматум, который потом предъявят России. По его словам, это не имеет ничего общего с дипломатией.