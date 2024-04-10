В США хотят запретить использование программ «Лаборатории Касперского» CNN: в США решили запретить программы «Лаборатории Касперского»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Администрация США намерена запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное российской компанией «Лабораторией Касперского», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные с данным решением источники. Уточняется, что оно обусловлено соображениями национальной безопасности.

Решение, вероятнее всего, вступит в силу уже в следующем месяце. Телеканал отмечает, что правительственным структурам США уже запрещено пользоваться ПО разработчика. Аналогичный запрет для частных компаний и граждан будет иметь «беспрецедентный характер». Ограничения будут выпущены по линии министерства торговли США.

Ранее американский разработчик софта Autodesk запретил российским компаниям использовать свои программные продукты. Свое решение там объяснили 12-м пакетом санкций Евросоюза против России, который запрещает предоставление услуг для промышленного дизайна. При этом отмечается, что предприятие объявил о прекращении работы на территории РФ еще в 2022 году, он также ликвидировал свое российское юрлицо. Однако пользоваться его сервисами было не запрещено.

До этого Microsoft и Amazon разослали российским компаниям письма, что закрывают для них доступ к своим облачным продуктам. Будет прекращен доступ как минимум к 50 таким облачным продуктам, например, Power BI и Dynamics CRM. Из-за ограниченной функциональности блокировка распространится «за пределы этих продуктов», а также на локальное ПО, лицензионные ключи перестанут быть активными.