В США решили казнить людей с помощью «нацистского» газа

https://static.news.ru/photo/33d8150e-c22b-11eb-ac68-96000091f725_660.jpg Фото: AP/TASS

Администрация государственной тюрьмы Florence в штате Аризона намерена проводить казни с помощью газа «Циклон Б». Он использовался нацистами в газовых камерах смерти во время Второй мировой войны, сообщает The Guardian.

Департамент исправительных учреждений Аризоны потратил более $2000 на покупку ингредиентов для производства смертоносного газа. Казни будут проводиться в газовой камере 1949 года изготовления, которая не использовалась 22 года.

В прошлом году специалисты тюрьмы проверяли газовую камеру на «работоспособность». Водостоки были очищены от засоров, уплотнители на окнах и дверях были проверены на герметичность. В ходе испытаний вместо газа была использована зажжённая дымовая шашка, а цианистый водород заменяла вода. При этом наличие утечек газа проверялось с помощью свечи, которую подносили к запечатанным дверям и смотрели, не мигает ли пламя.

Журналисты узнали, что первыми приговорёнными к смерти с помощью «Циклона Б» могут быть 65-летний Фрэнк Этвуд, который убил восьмилетнюю девочку в 1984 году, а также 65-летний Кларенс Диксон, лишивший жизни студентку колледжа Дину Боудойн в 1978 году.

Газ «Циклон Б» разработали в 1922 году. Изначально его использовали для обработки одежды и фумигации кораблей, поездов и складов. Позже нацисты убили примерно 1,1 млн человек в Освенциме с помощью этого газа.

Смертная казнь остаётся распространённой практикой за пределами Европейского союза. «Визитная карточка» США — казнь на электрическом стуле, которую никак нельзя назвать гуманным способом приведения в действие приговора суда. NEWS.ru разбирался, что ожидает в США приговорённых к смерти.