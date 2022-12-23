В США хотят, чтобы Россия долго отвечала за украинский конфликт Кирби: Россия должна отвечать за украинский конфликт и после его завершения

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Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы Россия продолжила «нести ответственность» за конфликт на Украине после его завершения. Антироссийские санкции он назвал одним из вариантов привлечения «России к ответственности», сообщает РИА Новости.

После конфликта мы хотим, чтобы Кремль должным образом нес ответственность, — подчеркнул координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США.

Кирби уточнил, что Вашингтон и Киев одинаково смотрят на вопрос о привлечении «России к ответственности». Он может реализовываться в том числе через санкции, которые уже приняты, а также через экспортные ограничения.

Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского рассказала, что сейчас прорабатывается план мирного договора с Россией. В офисе главы государства отметили, что раскроют его ближе к 24 февраля 2023 года. Представители украинского лидера при этом не стали раскрывать детали нового плана.