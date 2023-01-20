В США хакеры похитили данные 37 млн абонентов сотового оператора T-Mobile

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Данные около 37 млн абонентов американского сотового оператора T-Mobile были похищены хакерами, передает агентство Associated Press. Системы оператора подверглись хакерской атаке еще в ноябре 2022 года, но известно об этом стало только в январе.

Злоумышленникам удалось получить доступ к личным данным абонентов, включая даты рождения, телефонные номера и адреса. При этом пароли, секретные коды, банковская информация, а также данные из государственных документов оказались нетронутыми.

Специалисты сотового оператора проводят расследование совместно с правоохранительными органами США. Согласно предварительным выводам, хакерская атака носила разовый характер и в настоящее время злоумышленники доступа к данным не имеют.

T-Mobile — один из крупнейших в США операторов сотовой связи. Число его абонентов превышает 100 млн человек. В последние несколько лет оператор неоднократно подвергался хакерским атакам.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. Они пригрозили опубликовать эту информацию, если американская сторона сделает «еще один шаг в сторону границ братских народов» России и Белоруссии.