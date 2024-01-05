В США готовятся привлечь к ответственности сына Байдена Палата представителей США готовится привлечь к ответственности сына Байдена

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Хантер Байден

Палата представителей Соединенных Штатов рассмотрит резолюцию о привлечение к ответственности сына американского президента Джо Байдена, говорится в заявлении нижней палаты Конгресса США. Хантера Байдена, который не явился на дачу показаний в декабре 2023 года по делу об импичменте главы государства, обвиняют в неуважении к Конгрессу.

Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре. На следующей неделе мы рассмотрим резолюцию и сопроводительный отчет о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу в нарушение федерального закона, — сказано в заявлении.

Встреча юридического и надзорного комитетов Палаты представителей состоится 10 января после возвращения с новогодних каникул.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Сыну американского лидера может грозить до 17 лет лишения свободы. Обвинительное заключение 7 декабря поступило в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния. Как говорится в документе, Хантер Байден причастен к четырехлетней схеме по неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был выплатить государству с 2016 по 2019 год.