В США готовятся к противостоянию с китайскими дронами Пентагон: США вооружатся тысячами беспилотников для противодействия КНР

Фото: Wang Qing/Global Look Press

В ближайшие полтора-два года США планируют развернуть тысячи беспилотных летательных аппаратов с целью сдерживания Китая, заявила в Twitter (X) заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. По ее словам, новые американские дроны будут более устойчивы к уничтожению по сравнению с китайскими.

Мы возлагаем большие надежды на проект «Репликатор» и собираемся их оправдать. Прежде всего в течение следующих 18–24 месяцев мы собираемся внедрить настраиваемые автономные системы в масштабе нескольких тысяч в разных регионах. Вместе мы можем сделать это, — заявила Кэтлин Хикс.

Она уточнила, что проект «Репликатор» нацелен на противодействие массовому выпуску беспилотников со стороны Китая.

Ранее издание Financial Times сообщило, что президент США Джо Байден намерен попросить конгресс оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины. По их информации, такое решение глава Соединенных Штатов принял из-за растущих угроз со стороны Китая. Белый дом может представить запрос в этом месяце.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что формирование стратегического треугольника России, Индии и Китая с добавлением других важных стран из глобального большинства положит конец гегемонии Запада. Он отметил, что необходимо укрепление сотрудничества в рамках этих государств, чтобы доминирование Запада завершилось. Кабулов подчеркнул, что этому мешают США и их союзники, пытаясь оказывать давление на Индию.