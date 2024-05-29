В США готовятся к аресту Трампа по делу о выборах в 2016 году CBS News: секретная служба США готовится к возможному аресту Трампа

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Американская секретная служба готовится к возможному аресту бывшего президента США Дональда Трампа по делу о даче взятки во время предвыборной компании в 2016 году, передает CBS News. При этом телеканал напоминает, что у экс-главы Белого дома, как бывшего лидера страны, есть иммунитет до конца жизни.

По данным канала, в Нью-Йорке состоялись переговоры между представителями одной из тюрем и сотрудниками секретной службы, темой обсуждений стала проработка различных вариантов развития событий, связанных с тюремным заключением Трампа. Уточняется, что экс-президента, скорей всего, признают виновным, но за решеткой он вряд ли окажется.

Дональд Трамп фигурирует в деле о переводе $130 тысяч актрисе Сторми Дэниелс за молчание об ее интимной связи с политиком. В материалах указывается, что деньги передал адвокат Трампа в 2016 году.

Всего Трамп является фигурантом сразу нескольких судебных дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов. В конце апреля агентство Bloomberg информировало, что политик может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг адвокатов, поскольку Национальный комитет Республиканской партии отказался оплачивать его судебные расходы.