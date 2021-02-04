В США готовят новую стратегию вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/14576bde-6796-11eb-a355-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует анонсировать новую стратегия по проведению массовой вакцинации населения страны в ближайшие недели. Новый план вакцинации будет учитывать распространение в стране новых штаммов COVID-19.

Новая стратегия будет включать изменённые стандарты и нормативы проведения вакцинации, тестирования и лечения пациентов с коронавирусом. Ожидается, что стратегия будет озвучена до конца февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что на данный момент эксперты в США собирают данные о темпах распространения в стране новых штаммов COVID-19, в том числе тех, что были выявлены в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Учёные опасаются, что активное развитие мутировавших форм коронавируса может ударить по программе борьбы с заболеванием в Соединённых Штатах.

Разработка новой стратегии вакцинации является частью инициативы новой администрации США в рамках усиленной борьбы с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в США дали оценку российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Высокая эффективность в сочетании с отсутствием необходимости поддержания сверхнизкой температуры при хранении и транспортировке являются одними из заметных преимуществ российского препарата, заявили специалисты сразу трёх американских университетов.