В США готовы воевать против РФ в случае эскалации на Украине

США в случае эскалации вокруг Украины рассматривают против России в том числе военные меры, заявила 20 января постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV. Она также упомянула о финансовой и консультационной поддержке, которую оказывают США Украине.

В ходе интервью ведущий напомнил, что президент США Джо Байден пообещал серьёзные экономические последствия для России, если та начнёт наступление на Украину. Журналист поинтересовался у постпреда, принимаются ли во внимание при этом «военные контрмеры»?

Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа, — ответила Томас-Гринфилд.

Она также напомнила, что США сотрудничают с Украиной с 2014 года, стране было предоставлено почти $2,7 млрд на поддержку военных.

Недавно, во время визита госсекретаря Блинкена на Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и продолжим предоставлять снаряжение украинцам, — указала постпред.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.

В последнее время на Западе Россию активно обвиняют в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.