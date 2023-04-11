В США готовы признать секретные документы Пентагона подлинными Washington Post: появившиеся в Интернете секретные документы Пентагона могут быть подлинными

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Секретные документы Пентагона, слитые ранее в Сеть, «на первый взгляд» кажутся подлинными, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник в администрации президента США. В Вашингтоне продолжают изучать эти данные и характер их утечки.

Мы все еще изучаем их, но на первый взгляд это (документы - NEWS.ru.) кажется подлинным, — заявил он.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что утечка секретных данных Пентагона может быть связана с неудачами при подготовке контрнаступления ВСУ. Он отметил, что публикация сведений о слежке за президентом Украины Владимиром Зеленским не является случайностью, а представляет собой сознательную операцию. По его словам, таким способом Вашингтон контролирует, куда расходуются деньги, выделяемые Украине.