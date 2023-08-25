В США горит крупный нефтеперерабатывающий завод

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

На нефтеперерабатывающем заводе Marathon, который считается третьим по величине в США, произошел сильный пожар, сообщает РЕН ТВ. Предположительно, на предприятии произошла утечка химикатов. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Завод расположен в Гэрривилле на юго-востоке американского штата Луизиана. На видеозаписи с места событий можно увидеть, что возгорание произошло у резервуаров, где, вероятно, хранится сырье. При этом в небо поднимается столб густого черного дыма. На завод уже прибыли пожарные, которые пытаются погасить пламя.

Ранее также сообщалось о мощном взрыве в турецком порту Дериндже. Как заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз, к взрыву в турецком порту Дериндже могла привести детонация зерновой взвеси при разгрузке судов. По мнению мэра города Дериндже Зеки Айгюна, взрыв в турецком порту мог произойти из-за халатности в вопросах обеспечения безопасности. По его словам, специалисты уже устанавливают детали инцидента. Ранения тогда получили не менее 13 человек. Двое пострадавших были в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Одного человека спасателям пришлось доставать из-под обломков.

