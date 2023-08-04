В США голодный медведь напал на человека в гараже В американском штате Пенсильвания мужчина столкнулся с медведем в гараже и был ранен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В американском штате Пенсильвания мужчина обнаружил голодного медведя в своем гараже, сообщает телеканал WJAC. Американец собирался выключить водопроводный шланг, чем напугал хищника, и тот напал на него. Медведь укусил мужчину за голову и сбежал. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Мы никогда не забудем. Это было ужасно, но нам повезло, что все закончилось так. У него есть пара ран, но они заживут, — сказала жена пострадавшего.

Телеканал отметил, что на место происшествия прибыли полицейские, а специалисты по охране дикой природы установили ловушку для медведя. Для того, чтобы поймать хищника, они поместили туда пончики и сахарный сироп. Несмотря на нападение, американец выступил против усыпления животного.

Ранее в американском штате Монтана выдра напала на трех женщин, которые сплавлялись по реке Джефферсон. При этом две женщины получили легкие ранения, они получили помощь сотрудников службы спасения на месте. Третью пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами, у нее сильно искусаны лицо и руки. Инцидент произошел в отдаленном месте, поэтому спасательным службам пришлось отправиться на место ЧП на реактивном катере и мотовездеходе.