В США Финляндию назвали «стратегическим кошмаром» для НАТО Bloomberg: Финляндия окажется стратегическим кошмаром для НАТО из-за границы с Россией

Фото US Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд заявила, что Финляндия, имеющая протяжённую границу с Россией, станет «стратегическим кошмаром» для НАТО. Более 1,3 тысячи километров общей границы будут открыты военным угрозам, отметила она в статье, опубликованной Bloomberg.

Автор публикации настаивает, что лидеры США и НАТО, стараясь нанести ущерб России, не учитывают издержки от присоединения к Альянсу Финляндии и Швеции. Она считает, что армии Финляндии и Швеции сильнее войск многих других европейских государств, однако они давно сосредоточены на защите собственных территорий.

Их вклад в общую оборону весьма сомнителен, как являются сомнительными и обязательства Хельсинки и Стокгольма увеличить военные расходы и усилить свой потенциал. Эшфорд не исключила, что Финляндия и Швеция станут пользоваться военной мощью США «за просто так».

История учит: наиболее вероятный исход — что в миг, когда Вашингтону пора разворачиваться к Азии, на плечи Америки ляжет забота ещё о двух государствах, — предположила эксперт.

Кроме того, Эшфорд считает, что НАТО после расширения окажется более громоздким.

Не нужно быть гением, чтобы предвидеть, что управлять 32 странами будет еще труднее, чем 30, — указала автор публикации.

По её мнению, в НАТО должны увидеть стратегическую картину во всей полноте и задуматься, укрепит ли Альянс вступление в него Финляндии и Швеции.

Ранее стало известно, что минобороны Финляндии планирует разместить 64 истребителя F-35 в 150 км от российской границы. Финские военные хотят расположить военные самолеты в городе Рованиеми. В связи с грядущим вступлением Финляндии в НАТО данный шаг направлен на конфронтацию с Россией.