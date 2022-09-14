В США эвакуировали людей из здания Капитолия MSN News: в США эвакуировали сотрудников Капитолия из-за сигнала тревоги

Фото: pixabay.com

В здании американского Капитолия в Вашингтоне сработал сигнал тревоги и началась эвакуация сотрудников, сообщает MSN News. Отмечается, что в этот день в Конгрессе США проходило заседание Комитета по разведке и встреча «группы восьми» (группа из восьми лидеров конгресса, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси). Причина срабатывания сигнала тревоги устанавливается.

Сотрудников комплекса правительственных зданий эвакуировали из здания Капитолия в Вашингтоне после того, как там сработал звуковой сигнал тревоги, — сказано в публикации.

Представители Конгресса проводят консультации с высокопоставленными сотрудниками разведывательных служб в рамках расследования ФБР против бывшего президента США Дональда Трампа, которого подозревают в незаконном хранении секретных документов.

Президент США Джо Байден ранее продлил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы вмешательства в американские выборы. При этом он уверил, что свидетельств вмешательства из-за границы в ноябрьские выборы сейчас нет. Американский президент также указал на то, что «свободную и открытую политическую систему» США за границей всегда стремились использовать в своих интересах. Именно поэтому чрезвычайное положение продлено.