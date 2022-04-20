В США эвакуировали Капитолий из-за «возможной угрозы от воздушного судна»

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Полиция Вашингтона распорядилась провести эвакуацию из комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме. Причиной была названа возможная «угроза от воздушного судна», сообщает Politico.

Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии, — подчеркнули в городской полиции.

Там не стали уточнять, о каком воздушном говорят и чем оно угрожает правительственным зданиям.

Позже в ведомстве рассказали, что эвакуацию провели в качестве меры предосторожности, а угрозы нет. Подробности обещают обнародовать позже.

Ранее стало известно, что крупнейшая в США мусульманская правозащитная организация — Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) — потребовала от конгресса расследовать скандальные сообщения. По информации СМИ, близкие к аппарату безопасности подрядчики собирали персональные данные о пользователях приложений, связанных с религиозной тематикой.