В США экс-спецназовца посадили более чем на 15 лет за шпионаж в пользу РФ

https://static.news.ru/photo/0ff37144-b4e1-11eb-9312-96000091f725_660.jpg Питер Деббинс Фото: iwp.edu

В США к 15 годам и 8 месяцам лишения свободы приговорил суд штата Вирджиния отставного спецназовца Питера Рафаэля Дзибински Деббинса за шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Обвинение требовало для 46-летнего Дзибински Деббинса 17 лет лишения свободы, в то время как защита добивалась пятилетнего срока заключения.

Адвокат защиты, в частности, утверждал на суде, что его клиент нанёс США минимальный ущерб, при этом сотрудники российских спецслужб шантажировали мужчину, угрожая предать огласке подробности его личной жизни.

Сам подсудимый на заседании в пятницу, 14 мая, принёс извинения за свои действия, заявив, что стал жертвой разведки РФ.

Представителя подразделения американских сухопутных сил, известных как «зелёные береты», арестовали в августе 2020 года по подозрению в сговоре с сотрудниками российских спецслужб. Предполагалось, что спецназовец должен передать им информацию, «касающуюся вопросов национальной обороны». По мнению следствия, Дзибински Деббинса завербовали ещё в 1996 году, когда он прилетал в Челябинск в рамках совместной образовательной программы. Обвинение считает, что в 1997 году американец получил кодовое имя Икар Лесников.

Дзибински Деббинс находился на действительной военной службе в Вооружённых силах США с 1998 по 2005 год. В рамках службы он посещал Германию и Азербайджан. С 1996 года имел доступ к секретной информации, в августе 2004 года получил разрешение на доступ к документам под грифом «совершенно секретно».

В ходе следствия экс-спецназовец признал факт сотрудничества с разведкой РФ.

Ранее сообщалось, что российских военных ГРУ заподозрили в атаках на американских разведчиков по всему миру с помощью «направленной энергии». Но доказательств у американцев нет.