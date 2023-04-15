Бывший разведчик США усомнился в официальной версии Пентагона об утечках Экс-разведчик США Шаффер: рядовой не мог иметь доступа к секретным данным Пентагона

Фото: Liu Jie/Global Look Press

Пентагон, округ Колумбия

Обычный рядовой в американской армии Джек Тейшейра, которого обвиняют в утечке материалов Пентагона, не мог иметь доступа к столь секретной информации, оказавшейся в Сети, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Он отметил, что задержанному всего лишь 21 год — уже этого не достаточно, чтобы ему дали доступ к таким данным.

Этого не может быть. Получение совершенно секретного допуска SCI занимает годы, этот парень еще не прожил достаточно долго, чтобы получить допуск TS/SCI, — заявил Шаффер.

Он вспомнил, что сам смог получить доступ к части документов, когда дослужился до лейтенанта и прошел специальные подготовительные курсы.

21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумов, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.