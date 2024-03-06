В США едва не запретили культовую фотографию времен Второй мировой войны Власти США отменили решение о запрете фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»

Министр по делам ветеранов США Денис Макдоноу не стал утверждать меморандум о запрете фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер» времен Второй мировой войны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Как пишет Associated Press, в соцсетях распространилась копия меморандума с требованием убрать из всех медучреждений Министерства по делам ветеранов снимок Альфреда Эйзенштадта, который 14 августа 1945 года запечатлел в Нью-Йорке моряка, целующего незнакомую девушку, которую он встретил впервые. В документе говорилось, что фотография изображает «акт без обоюдного согласия» и не соответствует политике ведомства в отношении сексуальных домогательств.

Министерство по делам ветеранов не собирается запрещать эту фотографию, — сказала Жан-Пьер.

Снимок был сделан после объявления об окончании войны с Японией. Тогда на Таймс-сквер в Нью-Йорке собралась ликующая толпа, вместе с остальными на улицу выбежала 21-летняя ассистент стоматолога Грета Циммер Фридман. Там к ней подошел моряк Джордж Мендонса, которого она прежде никогда не встречала, и поцеловал. В этот момент их запечатлел фотограф. Позже снимок вышел в журнале LIfe и стал для многих американцев символом победы в войне. Фотография известна под разными названиями, официально она называется «День победы над Японией на Таймс-сквер».

В 2005 году Фридман рассказала, что тот день был окончанием войны, а не «романтическим событием». По ее словам, она не хотела, чтобы к ней прикасались: парень просто подошел и «схватил» ее, начав целовать. Фридман умерла в 2016 году в возрасте 92 лет, Мендоса умер в 2019 году на 96-м году жизни.

Ранее в соцсетях появились сгенерированные с помощью нейросети фотографии экс-президента США Дональда Трампа с чернокожими избирателями. СМИ выяснили, что снимки фальшивые и не связаны с предвыборным штабом республиканца.